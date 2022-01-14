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Haberler Galeri CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21. hafta karşılaşması

CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21. hafta karşılaşması

Koronavirüs vakalarıyla zorlu günler geçiren Beşiktaş bu akşam evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor ile 2-2 kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda Süper Lig'de 3 puan hasretini bitirmek istiyor. Son yapılan Kovid-19 PCR testi negatif çıkan teknik direktör Önder Karaveli ise kulübedeki yerini aldı.

Taraftarlar saat 20'de başlayacak mücadeleyi ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. İşte iki takımında maça başlayacağı 11'ler ve son dakika gelişmelerinin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022 18:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 19:15
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CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21, Hafta karşılaşması
CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21, Hafta karşılaşması

Süper Lig'de Kovid-19 vakaları nedeniyle zorlu günler geçiren Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Önemli yıldızlarından yoksun olan siyah-beyazlılar ligdeki 2 maçlı galibiyet hasretine son vermek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21, Hafta karşılaşması
CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21, Hafta karşılaşması

Son antrenmana Kovid-19 test sonuçları nefgatif çıkan futbolcularda katıldı. Teknik Direktör Önder Karaveli'nin de sağlığına kavuştu ve takımın başındaki yerini aldı. Saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler yönetecek.

A SPOR MUHABİRİ SON DAKİKA GELİŞMELERİNİ CANLI YAYINDA AKTARDI

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CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21, Hafta karşılaşması
CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21, Hafta karşılaşması

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

14 Ocak Cuma günü Vodafone Park'taki karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar mücadeleyi ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

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CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21, Hafta karşılaşması
CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21, Hafta karşılaşması

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLAYACAĞI 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş - Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Josef, Pjanic, Emirhan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Gaziantep - Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Doğan Erdoğan, Vetrih, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Sagal, Maxim, Muhammet Demir.

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CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21, Hafta karşılaşması
CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21, Hafta karşılaşması

::: MAÇ ÖNCESİ NOTLAR:::

SON 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi. Söz konusu dönemde Göztepe'yi evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.