CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı - Süper Lig 21. hafta karşılaşması

Koronavirüs vakalarıyla zorlu günler geçiren Beşiktaş bu akşam evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor ile 2-2 kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda Süper Lig'de 3 puan hasretini bitirmek istiyor. Son yapılan Kovid-19 PCR testi negatif çıkan teknik direktör Önder Karaveli ise kulübedeki yerini aldı.

Taraftarlar saat 20'de başlayacak mücadeleyi ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. İşte iki takımında maça başlayacağı 11'ler ve son dakika gelişmelerinin detayları...