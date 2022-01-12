Ahmet Çalık ’su yastığı’ kurbanı mı? Genç futbolcuyu hayattan koparan kaza nasıl meydana geldi?

AHMET ÇALIK'IN FUTBOL KARİYERİ

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 Takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı.