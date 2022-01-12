Ahmet Çalık 'su yastığı' kurbanı mı? Genç futbolcuyu hayattan koparan kaza nasıl meydana geldi?
Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu 27 yaşındaki Ahmet Çalık, nikah işlemleri için Ankara'ya gitmişti. Ancak ölüm onu dönüş yolunda yakaladı. Genç futbolcunun kullandığı otomobil yağış nedeniyle Ankara-Niğde otoyolunda kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından şarampole uçtu. Ahmet Çalık, kaza yerinde hayatını kaybetti. Türkiye'yi üzüntüye boğan Çalık'ın cenazesi doğum yeri olan Ankara Elmadağ'da toprağa verildi. Peki genç futbolcuyu hayattan koparan kaza nasıl meydana geldi?
Otoyolda bariyerlere çarpmadan aracı şarampole yuvarlandıktan sonra takla atan Çalık'ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden de araçtan fırladığı iddia edildi.
Görgü tanıklarının iddiası büyük ses getirirken Çalık'ın Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği de bildirildi.
Ahmet Çalık'ı hayattan koparan kaza nasıl oldu? Futbolcu Ahmet Çalık 'Su yastığı' kurbanı mı? A Haber muhabiri kaza yerinden detayları paylaştı.
Ankara'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı. Elmadağ'da ikindi ezanına müteakıben cenaze namazı kılındı.
Çalık'ın tabutuna Konyaspor, Gençlerbirliği ve Galatasaray atkıları serildi. Cenaze namazına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da katıldı.
Çalık'ın acılı babası cenaze namazı sırasında gözyaşlarına boğuldu. Baba Ali Çalık'ın cenaze namazı öncesi, 'Beni yetim bıraktın' diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Çalık, Elmadağ'daki aile kabristanına defnedildi.
AHMET ÇALIK'IN FUTBOL KARİYERİ
Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 Takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı.
2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giydi. 2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi'ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı
2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu. Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon lira ödeyerek feshetti. 4 Ekim 2020'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS tercih son gün ne zaman? 2022 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? Atamalar ne zaman olacak?
- Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? F2’de yarışacak Cem Bölükbaşı hangi takımda?
- POMEM başvuru sonuçları sorgulama: 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav ücreti ne kadar?
- Boji’yi sahiplenen Ömer Koç kimdir, kaç yaşında? Ömer Koç ne iş yapıyor?
- Emekli öğretmenlere son dakika müjdesi! 3600 ek gösterge ile gelirler artacak! Emekli öğretmen maaşları...
- Tam kapanma olacak mı? Cumartesi – Pazar kapanma var mı? Yeni yasaklar gelecek mi?
- MSÜ başvuru başladı mı? 2022 MSÜ başvuru tarihi ne zaman? MSÜ sınav ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi!
- Büyükannenin hayaleti fotoğrafa yansıdı! Bilim insanlarını bile şaşırtan olay tüyleri ürpertti
- MSB duyurdu: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları 12 Ocak! Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatı…
- Az önce deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...
- Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Çanakkale, Ankara, Denizli, Edirne Valilik açıklamaları...