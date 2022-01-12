SON DAKİKA! Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi!





İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden Futbol A Takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır.



Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir.



2014-2015 sezonunda da Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır.