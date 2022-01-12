Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? F2’de yarışacak Cem Bölükbaşı hangi takımda?

2006'da Petrol Ofisi'nin düzenlediği 25 Küçük Adam projesinde Türkiye Karting Şampiyonası'na katılmıştı. Takip eden yıllarda çeşitli karting yarışlarına katılan Cem, daha sonra Formula 4 ve Formula 3 araçlarıyla bazı testler yapsa da esas dönüm noktası sanal yarışlarda oldu.

2017'de Formula 1'in düzenlediği eSpor organizasyonuna binlerce kişiyi geride bırakarak katılmayı başaran Cem Bölükbaşı, finale kalmayı başarmış ve final yarışlarından birisini kazanmıştı. Bu şampiyonada gösterdiği başarının ardından Cem, önce Fernando Alonso'nun eSpor takımına, daha sonra Toro Rosso ve Red Bull'un eSpor takımlarına katıldı.