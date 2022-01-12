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Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? F2’de yarışacak Cem Bölükbaşı hangi takımda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? F2’de yarışacak Cem Bölükbaşı hangi takımda?

Formula 2 serisinde yarışacak ilk Türk pilot Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Cem Bölükbaşı hangi takımda? Otomobil yarışlarının zirvesi olan Formula otomobil serisinde gururumuz Cem Bölükbaşı oldu. Genç yeteneğin bu yıl Charouz Racing System ile yarışacağı açıklandı. Peki; Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında?

Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? Cem Bölükbaşı hangi takımda? Formula 2 serisinde ülkemizin gururu Cem Bölükbaşı olacak. İlk kez F2 serisinde bir Türk pilot yarışacak. F1 Esports'da başlayan kariyerinin devamında Formula 2 serisinde yarışacak genç pilotun başarısının ardından Cem Bölükbaşı kimdir sorusuna cevap aranıyor.

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Motorsporları kariyerine kartingle başlayan Cem Bölükbaşı, Michael Schumacher Karting Akademisi'nde eğitim aldı.

9 Şubat 1998 doğumlu Cem Bölükbaşı 23 yaşında. Bölükbaşı 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı.

2006'da Petrol Ofisi'nin düzenlediği 25 Küçük Adam projesinde Türkiye Karting Şampiyonası'na katılmıştı. Takip eden yıllarda çeşitli karting yarışlarına katılan Cem, daha sonra Formula 4 ve Formula 3 araçlarıyla bazı testler yapsa da esas dönüm noktası sanal yarışlarda oldu.

2017'de Formula 1'in düzenlediği eSpor organizasyonuna binlerce kişiyi geride bırakarak katılmayı başaran Cem Bölükbaşı, finale kalmayı başarmış ve final yarışlarından birisini kazanmıştı. Bu şampiyonada gösterdiği başarının ardından Cem, önce Fernando Alonso'nun eSpor takımına, daha sonra Toro Rosso ve Red Bull'un eSpor takımlarına katıldı.

Cem'in sanal yarışlarda gösterdiği performans, Türkiye'yi motor sporları arenasında temsil eden Türk takım Borusan Otomotiv Motorsport'un dikkatini çekti ve BOM ekibi, 2019'da Cem'e GT4 Avrupa serisinde mücadele etme fırsatını sağladı. Cem ve deneyimli takım arkadaşı İbrahim Okyay, birlikte çıktıkları henüz 2. yarışta kendi sınıflarında 2. olarak podyuma çıktılar. Cem böylece otomobil yarışlarındaki ikinci yarışında podyumla tanıştı. Cem aynı sene Formula Renault Eurocup'ta piste çıktı ve ilk açık tekerlek serisi yarışını deneyimlemiş oldu.

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