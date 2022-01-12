Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal sahaya indi! İşte ilk antremanlar kareler

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.