Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal sahaya indi! İşte ilk antremanlar kareler
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal takımıyla birlikte ilk antremanına çıktı. Salonda yapılan antremanın ardından oyuncular pas çalışması gerçekleştirirken idman çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte yeni teknik direktör İsmail Kartal da takımla ilk idmanına çıktı.
Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.
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