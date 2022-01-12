12 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal sahaya indi! İşte ilk antremanlar kareler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal sahaya indi! İşte ilk antremanlar kareler

SPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
ABONE OL
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal sahaya indi! İşte ilk antremanlar kareler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal takımıyla birlikte ilk antremanına çıktı. Salonda yapılan antremanın ardından oyuncular pas çalışması gerçekleştirirken idman çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte yeni teknik direktör İsmail Kartal da takımla ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA