12 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika | İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir maçı ertelendi

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Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Son dakika | İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir maçı ertelendi

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması gereken Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

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