Son dakika | Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.
Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç,
Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
AHMET ÇALIK NASIL ÖLDÜ? FUTBOLCU AHMET ÇALIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİ?
Futbolcu Ahmet Çalık nasıl öldü? Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ünlü futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Konyaspor'da uzun yıllar forma giyen ünlü futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tecrübeli futbolcu bir dönem de Galatasaray forması giymişti. Peki; Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ahmet Çalık nasıl öldü?
AHMET ÇALIK NASIL ÖLDÜ?
Konyaspor'da forma giyen Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
AHMET ÇALIK KİMDİR?
Ahmet Çalık (futbolcu), 26 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da Yenimahalle'de doğmuştur. Tam adı Ahmet Yılmaz Çalık'dır. Kireç imalatçılığı yapan babası Gümüşhaneli, annesi ise Ispartalıdır. Bir abisi, bir kardeşi vardır.
Ahmet Çalık Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup a takımına yükseldı. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antremanlara ve resmî müsabakalarna a takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı.
Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušic'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı.
Çalık, 2017 yılının ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Konyaspor forması giyen, 184 cm boyunda ve 77 kilo olan Ahmet Calık, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 17 maça çıkmıştır.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NDAN AHMET ÇALIK İÇİN TAZİYE MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Konyaspor'da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın Ankara-Niğde kara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Milli takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim."
GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜNDEN AHMET ÇALIK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Gençlerbirliği Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkent ekibinden yayımlanan mesajda, "Altyapımızda yetişen ve genç yaşta takımımızda kaptanlık görevini üstlenen, Konyaspor'da forma giyen eski futbolcumuz Ahmet Yılmaz Çalık'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum futbolcumuza Allah'tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Gençlerbirliği'nin altyapısında yetişen Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşında vefat eden Ahmet Çalık, futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdürüyordu.
TRABZONSPOR KULÜBÜNDEN AHMET ÇALIK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Trabzonspor Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulüpten yayımlanan mesajda, "İttifak Holding Konyaspor'un milli oyuncusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
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