Son dakika | Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Konyaspor forması giyen, 184 cm boyunda ve 77 kilo olan Ahmet Calık, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 17 maça çıkmıştır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU'NDAN AHMET ÇALIK İÇİN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Konyaspor'da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın Ankara-Niğde kara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Milli takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim."