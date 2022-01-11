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Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi başlıyor!

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Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Galatasaray’da Domenec Torrent dönemi başlıyor!

Son dakika Galatasaray haberleri...Galatasaray 'da Fatih Terim'den boşalan koltuğa, İspanyol teknik adam Domenec Torrent oturmaya hazırlanıyor. Sarı- Kırmızılı yönetim, geçtiğimiz haftaya kadar 59 yaşındaki çalıştırıcıyı, Terim'e yardımcı antrenör olarak önermiş, ancak olumsuz yanıt almıştı. Terim'in ekibinde istemediği Torrent, şimdi tek sorumlu olarak Galatasaray'ın başına geçecek. Tecrübeli hocanın en çarpıcı özelliği ise uzun yıllar Pep Guardiola ile birlikte görev yapması.

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