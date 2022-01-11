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Futbol camiasının acı kaybı! Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberfi... Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Genç futbolcunun hayatını kaybettiği kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 11.01.2022 11:39Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 11:39