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Haberler Galeri Futbol camiasının acı kaybı! Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Futbol camiasının acı kaybı! Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberfi... Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Genç futbolcunun hayatını kaybettiği kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 11:39
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Futbol camiasının acı kaybı! Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Futbol camiasının acı kaybı! Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı.

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Futbol camiasının acı kaybı! Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giydi.

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Futbol camiasının acı kaybı! Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

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Futbol camiasının acı kaybı! Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

GALATASARAY TRANSFERİ
2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu.Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon lira ödeyerek feshetti.