Ahmet Çalık nasıl öldü? Futbolcu Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Çalık (futbolcu), 26 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da Yenimahalle'de doğmuştur.

Tam adı Ahmet Yılmaz Çalık'dır. Kireç imalatçılığı yapan babası Gümüşhaneli, annesi ise Ispartalıdır. Bir abisi, bir kardeşi vardır.

Ahmet Çalık Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup a takımına yükseldı. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antremanlara ve resmî müsabakalarna a takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı.