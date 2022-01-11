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Ahmet Çalık nasıl öldü? Futbolcu Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Ahmet Çalık nasıl öldü? Futbolcu Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Futbolcu Ahmet Çalık nasıl öldü? Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ünlü futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Konyaspor’da uzun yıllar forma giyen ünlü futbolcu Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu bir dönem de Galatasaray forması giymişti. Peki; Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ahmet Çalık nasıl öldü?

Ahmet Çalık nasıl öldü? Futbolcu Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Konyaspor'da forma giyen, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ünlü futbolcu Ahmet Çalık'tan şok eden bir haber geldi. Ünlü futbolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç futbolcunun ölüm sebebi ve kariyeri de araştırılmaya başlandı. Peki; Ahmet Çalık nasıl öldü? Ahmet Çalık kimdir?

AHMET ÇALIK NASIL ÖLDÜ?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Çalık (futbolcu), 26 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da Yenimahalle'de doğmuştur.

Tam adı Ahmet Yılmaz Çalık'dır. Kireç imalatçılığı yapan babası Gümüşhaneli, annesi ise Ispartalıdır. Bir abisi, bir kardeşi vardır.

Ahmet Çalık Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup a takımına yükseldı. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antremanlara ve resmî müsabakalarna a takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı.

Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušic'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı.

Çalık, 2017 yılının ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Konyaspor forması giyen, 184 cm boyunda ve 77 kilo olan Ahmet Calık, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 17 maça çıkmıştır.

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