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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte o isimler

Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte o isimler

Son dakika haberine göre: Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağında olan teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Peki Galatasaray'ın gündeminde hangi hocalar var?

Giriş Tarihi: 10.01.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 15:21
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Galatasaray’da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Galatasaray’ın yeni hocası kim olacak? İşte o isimler

Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Galatasaray’ın yeni hocası kim olacak? İşte o isimler

Peki sarı kırmızılıların gündemine hangi hocalar var? İşte adaylar:

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Galatasaray’da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Galatasaray’ın yeni hocası kim olacak? İşte o isimler

Okan Buruk

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Galatasaray’da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Galatasaray’ın yeni hocası kim olacak? İşte o isimler

Bülent Korkmaz

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Galatasaray’da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Galatasaray’ın yeni hocası kim olacak? İşte o isimler

Domenec Torrent