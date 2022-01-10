10 Ocak 2022, Pazartesi
Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte o isimler
Son dakika haberine göre: Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağında olan teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Peki Galatasaray'ın gündeminde hangi hocalar var?
Giriş Tarihi: 10.01.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 15:21
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