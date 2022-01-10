Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte o isimler

Son dakika haberine göre: Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağında olan teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim ile yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Peki Galatasaray'ın gündeminde hangi hocalar var?