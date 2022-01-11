Fatih Terim'den Burak Elmas'a sert tepki! Galatasaray'daki ayrılığın perde arkası ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim arasında süren 10 dakikalık toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın, Burak Elmas'ın kendisine yaptığı teklife "Siz şaka mı yapıyorsunuz! Ben kariyerimi ortaya koydum. Niyetinizi anlamalıydım. 10 gündür bana mobbing yapıyorsunuz. Duymamış olayım Başkan. Bu teklifi kabul etmiyorum" şeklinde cevap verdiği öğrenildi. İşte gündeme bomba gibi düşen ayrılığın perde arkası.
Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim arasında süren 10 dakikalık toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın, Burak Elmas'ın kendisine yaptığı teklife "Siz şaka mı yapıyorsunuz! Ben kariyerimi ortaya koydum. Niyetinizi anlamalıydım. 10 gündür bana mobbing yapıyorsunuz. Duymamış olayım Başkan. Bu teklifi kabul etmiyorum" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.
Galatasaray'da dün önemli gelişmeler yaşandı ve kaynayan kazan taştı; Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Bir süredir Aslantepe ile Florya arasında ciddi bir fikir uyuşmazlığı yaşanıyordu.
Özellikle Başkan Burak Elmas'ın hocaya yardımcı antrenör bulma girişimi aslında bardağı taşıran son damlaydı. Kupadan elenilmesi, üstüne Giresun maçındaki kötü sonuç da gelince sarı-kırmızılı camiada eleştiri başlamış, Terim'in istifası istenmişti.
YÖNETİMLE 8 SAAT TERİM'LE 10 DAKİKA
Pazar günü futbolla ilgilenen tüm yöneticileri kulüp binasına çağıran Burak Elmas'ın saat 16:00'da başladığı toplantısı gece 00.00'a kadar sürdü.
Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından kulübün hukukçuları da görüşmeye dahil oldu. Terim'in sözleşme detaylarının üzerinden geçildi.
Pazartesi günü (dün) ilk iş olarak Fatih Terim, Aslantepe'ye çağrıldı ve 10 dakikayı geçmeyen görüşme sonunda ayrılık kararı İmparator'a iletildi.
"GÜNLERDİR BANA MOBBİNG UYGULADINIZ!"
Görüşmede Burak Elmas, oy çokluğu değil oy birliği ile alınan kararı Fatih Terim'e "Hocam teknik açıdan değişiklik kararı aldık. Bu benim ve yönetim kurulunun kararıdır. Fakat ben sizinle çalışmaya devam etmek istiyorum. Sportif AŞ'de başkan yardımcım olun. Ya da G.Saray'da sportif direktör olun" dedi.
ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ!
Şaşkına dönen tecrübeli hocanın da "Başkan bu nereden çıktı. Siz şaka mı yapıyorsunuz! Ben saha kenarındayım ve kariyerimi ortaya koydum. Bunu kabul etmem mümkün değil. Geçen hafta Florya'da konuştuk. Ben yanlış anlamışım demek ki... Niyetinizi anlamalıydım. 10 gündür bana mobbing yapıyorsunuz. Bu teklifi kabul etmiyorum" cevabını verdiği öğrenildi.
"DUYMAMIŞ OLAYIM BAŞKAN"
Terim'in Sportif AŞ ve Sportif Direktörlük için ret cevabı sonrası Başkan bu kez "Hocam sözleşmendeki sana karşı olan yükümlülüklerimiz neyse yerine getireceğiz" deyince, İmparator da "Bak şimdi ayıp ediyorsunuz. Bunu duymamış olayım. Ben sözleşmeleri imzalarken, tazminatı hiçbir zaman düşünmedim. Sakın böyle bir şeyi aklınızdan geçirmeyin" diyerek sözlerini noktaladı ve görüşmeden ayrıldı.
AYRILIK METNİ GEÇEN HAFTA YAZILMIŞ!
Galatasaray, Terim'le yollarını ayırdığını dün saatler 15.20'yi gösterirken uzun bir metinle yayınladı. İmparator'u onore eden bu açıklamanın geçen hafta salı günü hazırlandığı öğrenildi.
Başkan Burak Elmas imzalı açıklamanın son bölümü şöyleydi: "...Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz. Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz."
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