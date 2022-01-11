Fatih Terim’den Burak Elmas’a sert tepki! Galatasaray’daki ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

"DUYMAMIŞ OLAYIM BAŞKAN"



Terim'in Sportif AŞ ve Sportif Direktörlük için ret cevabı sonrası Başkan bu kez "Hocam sözleşmendeki sana karşı olan yükümlülüklerimiz neyse yerine getireceğiz" deyince, İmparator da "Bak şimdi ayıp ediyorsunuz. Bunu duymamış olayım. Ben sözleşmeleri imzalarken, tazminatı hiçbir zaman düşünmedim. Sakın böyle bir şeyi aklınızdan geçirmeyin" diyerek sözlerini noktaladı ve görüşmeden ayrıldı.