Novak Djokovic ile ilgili karar verildi! Sınır dışı edilecek mi?

MAHKEMEYE SUNULAN BELGE

Avukatların mahkemeye sundukları belgede; "Novak Djokovic, Avustralya Tenis Federasyonu Baş Tıbbi Yetkilisinden kısa süre önce iyileştiği gerekçesiyle kendisine Covid aşısından tıbbi muafiyet verildiğine dair bir mektup almıştır. Muafiyet Sertifikası'nda belirtildiği gibi ilk pozitif Covid PCR testinin tarihi 16 Aralık 2021'dir ve bu tarihin üzerinden 14 gün geçmiştir. Djokovic'in son 72 saat içinde ateşi veya Covid-19 hastalığına bağlı solunum belirtileri yoktur" denildi.