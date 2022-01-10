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Novak Djokovic ile ilgili karar verildi! Sınır dışı edilecek mi?

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Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Novak Djokovic ile ilgili karar verildi! Sınır dışı edilecek mi?

Son dakika haberine göre: Sırp tenisçi Novak Djokovic'in aşısız olduğu için Avustralya'dan sınır dışı edilme kararı ile ilgili mahkeme kararını verdi. Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne'e gitmiş ve hiç beklemediği bir olayla karşılaşmıştı.

Djokovic, sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne'e gitmiş ve hiç beklemediği bir olayla karşılaşmıştı.

Teniste erkekler dünya 1 numarasının aşısız olması sebebiyle ülkeye giriş vizesinin iptali sonrası sığınmacıların tutulduğu otele yerleştirilmişti.

MAHKEME SINIR DIŞI KARARINI İPTAL ETTİ

Novak Djokovic'in avukatları vize iptaline karşı yaptığı itiraz için mahkeme bugün kesin kararını verdi.

Mahkeme, Novak Djokovic'in aşısız olduğu için Avustralya Açık öncesi sınır dışı edilme kararını iptal etti ve gözaltındaki tenis yıldızının serbest bırakılmasına karar verdi. Djokovic isterse Avustralya'da kalabilecek ve Avustralya Açık'a katılabilecek.

MAHKEMEYE SUNULAN BELGE

Avukatların mahkemeye sundukları belgede; "Novak Djokovic, Avustralya Tenis Federasyonu Baş Tıbbi Yetkilisinden kısa süre önce iyileştiği gerekçesiyle kendisine Covid aşısından tıbbi muafiyet verildiğine dair bir mektup almıştır. Muafiyet Sertifikası'nda belirtildiği gibi ilk pozitif Covid PCR testinin tarihi 16 Aralık 2021'dir ve bu tarihin üzerinden 14 gün geçmiştir. Djokovic'in son 72 saat içinde ateşi veya Covid-19 hastalığına bağlı solunum belirtileri yoktur" denildi.

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