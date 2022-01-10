Recep Niyaz koronavirüs korkusu nedeniyle soyunma odasına girmedi

Gaziantep Güneş Gazetesi haberine göre, Karagümrük ile oynanan maç öncesi takımda 5 oyuncuda koronavirüs testinin pozitif çıkması Recep Niyaz'ın da bazı önlemler almasına sebep oldu. Karşılaşma öncesi soyunma odasına gitmeyip yedek kulübesinde telefonuyla ilgilenen Recep Niyaz, takım arkadaşlarına da yaklaşmadı.