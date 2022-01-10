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Recep Niyaz koronavirüs korkusu nedeniyle soyunma odasına girmedi

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Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Recep Niyaz koronavirüs korkusu nedeniyle soyunma odasına girmedi

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da oynayan Recep Niyaz hakkında flaş iddia ortaya atıldı. Sakatlığı nedeniyle Karagümrük ile oynanan maçta forma giymeyen tecrübeli ismin koronavirüsten korktuğu için soyunma odasına girmediği iddia edildi.

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma öncesi Gaziantep FK oyuncusu Recep Niyaz sakatlığından dolayı Karagümrük maçında görev alamadı. Tecrübeli oyuncu hakkında ise flaş iddia gündeme düştü. İşte detaylar...

Gaziantep Güneş Gazetesi haberine göre, Karagümrük ile oynanan maç öncesi takımda 5 oyuncuda koronavirüs testinin pozitif çıkması Recep Niyaz'ın da bazı önlemler almasına sebep oldu. Karşılaşma öncesi soyunma odasına gitmeyip yedek kulübesinde telefonuyla ilgilenen Recep Niyaz, takım arkadaşlarına da yaklaşmadı.

Recep Niyaz'ın Covid-19 bulaşma ihtimali olduğu için bu hareketi yaptığı öğrenildi. Recep Niyaz maçtan sonrada yine soyunma odasına girmediği öğrenildi.

Öte yandan Karagümrük galibiyetiyle Gaziantep FK, puanını 31 yaparken, 4 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Karagümrük ise 27 puanda kaldı ve 3 haftanın ardından mağlubiyet gördü.

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