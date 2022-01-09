İtalya'da unutulmayacak maç! Juventus yedi dakikada üç golle geri döndü! Juventus 4-3 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus, 70. dakikada Manuel Locatelli ile farkı 1'e indirdi: 3-2. Bu golden 2 dakika sonra Dejan Kulusevski skora yeniden eşitliği getirdi: 3-3. 77. dakikada Mattia De Sciglio, konuk takımı maçta öne geçiren golü attı: 3-4.

81. dakikada Juventuslu Matthijs De Ligt kaleye giden topu koluyla kestiği gerekçesiyle penaltıya sebebiyet verdi. Çift sarı karttan kırmızı kart gören De Ligt, Juventus'u sahada 10 kişi bırakırken, Roma penaltı atışı kazandı. Lorenzo Pellegrini, penaltı atışını gole çeviremedi ve beraberlik fırsatını tepti.