İtalya'da unutulmayacak maç! Juventus yedi dakikada üç golle geri döndü! Juventus 4-3 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Birinci Futbol Ligi’nde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Juventus, deplasmanda Roma karşısında iki farklı geriye düştüğü maçı 7 dakikada bulduğu 4-3 kazandı. Puanını 38'e yükselten Juventus bu maçla birlikte yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Maçın 11. dakikasında Tammy Abraham, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirirken, Juventus bu gole 18. dakikada Paulo Dybala karşılık verdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Roma, 48. dakikada Henrikh Mkhitaryan'la skoru önce 2-1 yaptı, ardından 53. dakikada da Lorenzo Pellegrini ile farkı 2'ye çıkardı: 3-1.
Juventus, 70. dakikada Manuel Locatelli ile farkı 1'e indirdi: 3-2. Bu golden 2 dakika sonra Dejan Kulusevski skora yeniden eşitliği getirdi: 3-3. 77. dakikada Mattia De Sciglio, konuk takımı maçta öne geçiren golü attı: 3-4.
81. dakikada Juventuslu Matthijs De Ligt kaleye giden topu koluyla kestiği gerekçesiyle penaltıya sebebiyet verdi. Çift sarı karttan kırmızı kart gören De Ligt, Juventus'u sahada 10 kişi bırakırken, Roma penaltı atışı kazandı. Lorenzo Pellegrini, penaltı atışını gole çeviremedi ve beraberlik fırsatını tepti.
Juventus, Roma karşısında 3-1 geriye düştüğü müsabakayı, 7 dakikada bulduğu 3 gol sayesinde 4-3 kazanmasını bildi. Bu galibiyetle siyah-beyazlı takım, puanını 38'e yükseltti ve 5. sırada yer buldu. Juventus'un yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.
Roma ise iki farklı öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezonki 9. yenilgisini aldı. Ligde üst üste 2. kez sahadan mağlup ayrılan 32 puanlı Roma, 8. basamağa geriledi.
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