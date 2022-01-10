Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı!
Son dakika haberine göre: Süper Lig'de istenilen sonuçları alamayan ancak Avrupa'da üst tura lider olarak çıkan Galatasaray'da şok ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim neden ayrıldı? Perde arkası ne? A Spor yorumcusu Serhan Türk ve Nevzat Dindar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'da Fatih Terim, NEF Stadyumu'nda durum değerlendirmesi yapmak için başkan Burak Elmas ile görüştü.
İkilinin toplantısı sadece 15 dakika sürdü. Ve toplantı sonunda Fatih Terim'le yolların ayrıldığı belirtildi.
A Spor yorumcusu Serhan Türk ayrılığın perde arkasını A Haber canlı yayınında aktardı.
Türk'ün açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
"Stadın önünde bekleyişimiz devam ediyor. Yönetimden bir açıklama bekliyoruz. 2017 Aralık ayından bu zaman Fatih Terim görev yapıyordu. Yeni gelen yönetimle de bu göreve devam etti. Burak Elmas'ın da seçimi kazanmasında en büyük kozlardan biri de Fatih Terim olarak görülüyordu. Fatih Terim ile Burak Elmas iyi bir çalışma modeli oturtmuşlardı. Genç bir takımdan oluşan takım yapmışlardı. Beklenmedik sonuçlar lige havlu atılması, Türkiye Kupası'na veda edilmesi bu süreci buralara kadar getirdi. En çok konuşulan Fatih Terim'den en çok eleştirilen Fatih Terim oldu. Yönetim kurulu üyelerinin yardımcı antrenör adı altında bir teknik adam arayışına girmesi bağları kopardı diyebiliriz. Bu saatten sonra bu ikilinin bir arada çalışamayacağını tahmin edebiliyorduk."
Ligin 20. haftasında oynanan Galatasaray - Giresunspor maçında sahasında Karadeniz ekibine mağlup olan sarı kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düşmüştü.
4. TERİM DÖNEMİ SONA ERDİ
Galatasaray'da, 20 Aralık 2017'de ''Nerede kalmıştık'' sözleriyle göreve gelen Fatih Terim'in 4. dönemi sona erdi.
TERİM AYRILMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son dönemde gündemde olan haberlerin ardından bir açıklama yayımlamıştı. En üst gayretle çalışmaya devam edeceğini ifade eden Terim, "Hedefim arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir" dedi. Bu yıl başlatılan proje ve kulübün ekonomik durumunun iyi gitmesi için yapılan çalışmalara vurgu yapan Terim, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı.
"Son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki, Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil.
"SALDIRILARA HAZIRIM"
Her sezonun belli bölümlerinde, mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilinmesini isterim. Galatasaray'da yaşadığımız birçok başarının ardından sezon başında Başkanımız liderliğinde, Yönetim Kurulumuz ile birlikte Galatasaray'ın yalnızca bugününü değil, geleceğini şekillendireceğini düşündüğümüz, Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için yola çıktık.
"BU PROJE KOLAY DEĞİL"
Bu yolculuk esnasında yüzleşmemiz gereken sayısız zorluk olduğunu, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi adına büyük fedakarlıklar yapılması gerektiğini, toleransın neredeyse hiç olmadığı bir futbol ikliminde skor kadar geleceğe endeksli bir takımı, isimleri Galatasaray ile beraberken herkesi sürekli başarıya alıştıran insanlar olarak, tüm futbol kamuoyuna kabul ettirmenin hiç de kolay olmadığını biliyorduk.
Bu, sonunda kulübünün geleceği adına kendi ismini, kariyerini riske etmekten çekinmeyecek kadar cesur insanların seçeceği ve sonuna dek arkasından gideceği bir yoldu ve bu yola Başkanımızın desteği, Yönetim Kurulumuzun teveccühü ve taraftarımızın güveni ile hep beraber çıktık.
"GEREĞİNİ YAPARIM!"
Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım.
Ancak, Galatasaray'ın geleceği; futbolun geldiği sosyal ve kültürel ortamda kendi yıldızlarını üreteceği, ekonomik anlamda geri dönüşü olan, kulübümüzün mali yapısını dengeleyecek oyuncular üzerinden bir strateji oluşturacağı, aynı esnada büyük hedefler için yarışmaktan geri durmayacağı bir projedir.
Takımımıza, çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Galatasaray ile Türkiye'deki tüm kupaları kazanma sevincini yaşayan, birçok ilki ve benzersiz başarıyı kendi kulübünde tadan, Avrupa'da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak, kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim; rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşatmaktan öte, arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir.
"GÖREVE DEVAM EDİYORUM"
Bunun için yılmadan, yorulmadan ve vazgeçmeden, sezon içinde yaşanılan en büyük hayal kırıklığı sonrasında dahi tüm desteğinin bizimle olduğunu paylaşan Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef finali ne zaman? Masterchef Türkiye finali 2022 ne zaman yapılacak?
- Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim ayrıldı mı? Galatasaray teknik direktörü kim oldu?
- AÖL'den son dakika açıklaması: 2. dönem sınavları online mı olacak? 2022 açık lise sınavı ne zaman yapılacak?
- Sıdıka dizisinin Samim'i canlandıran Hakan Tanfer şimdi ne yapıyor? Sıdıka'nın ağabeyi...
- Ahmet Necati Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü iş insanı Ahmet Necati Yılmaz kim?
- BİLSEM başvuru nasıl yapılır? MEB 2022 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimi
- Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasaklandı mı?
- Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
- Bekarlara AGİ olacak mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?
- İstanbul'dan ev alacaklar dikkat! TOKİ İstanbul Başakşehir 1+1, 2+1, 3+1 konut başvuruları başladı! İşte şartlar...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alımı başvuru şartları branş dağılımı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru nasıl yapılır?
- İstanbul kar yağışı ne zaman? Meteoroloji İstanbul’a kar ne zaman gelecek? İstanbul’a kar gelir mi?