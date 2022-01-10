10 Ocak 2022, Pazartesi
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Fatih Terim Galatasaray’dan neden ayrıldı? İstifa mı etti?
Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de istenilen sonuçları alamayan ancak Avrupa'da üst tura lider olarak çıkan Galatasaray'da şok ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Peki ayrılışın nedeni ne? Bu karar nasıl alındı? A Spor muhabiri Emre Kaplan detayları aktardı.