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Galatasaray'dan flaş karar! Ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi

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Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Galatasaray’dan flaş karar! Ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi

Galatasaray, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle planlanan ocak ayı divan kurulu toplantısının ertelendiğini açıkladı. Toplantının 29 Ocak Cumartesi gününe ertelendiği belirtildi. Açıklamada, saat 13.30'da başlayacak ocak ayı divan kurulu toplantısının çevrim içi yapılacağı kaydedildi.

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