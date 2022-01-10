Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim ayrıldı mı? Galatasaray teknik direktörü kim oldu?
Fatih Terim ayrıldı mı? Fatih Terim istifa mı etti? Galatasaray teknik direktörü kim oldu? Sarı kırmızılı takımda, son günlerde peş peşe alınan kötü sonuçların ardından sular ısındı. Ligde kötü gidiş devam ederken, Terim’in geleceği tartışılıyordu. Peki, Fatih Terim ayrıldı mı? Fatih Terim istifa mı etti? Terim ve Başkan Burak Elmas’ın görüşmesinde karar çıktı.
Fatih Terim ayrıldı mı? Fatih Terim istifa mı etti? Galatasaray'da kötü gidişin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in görüşmesinde karar çıktı. Sarı kırmızılı ekipte son günlerde kötü gidişin sorumlusu olarak gösterilen Terim'le ilgili kararın detayları spor gündemine bomba gibi düştü. Peki, Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim ayrıldı mı?
FATİH TERİM İSTİFA MI ETTİ?
Ligin 20. haftasında oynanan Galatasaray - Giresunspor maçında sahasında Karadeniz ekibine mağlup olan sarı kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düşmüştü.
NEF STADI'NDA 15 DAKİKALIK GÖRÜŞME
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda başkan Burak Elmas ve yöneticilerle görüşme yaptı. Görüşmenin 15 dakika sürdüğü öğrenildi. Tecrübeli teknik adam bu kısa görüşme sonrası stattan ayrıldı.
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTISI SÜRÜYOR
Terim'le yapılan görüşmesinin ardından başlayan Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.
12. SIRAYA GERİLEDİ
Süper Lig'de son 9 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray, 27 puanla 12. sıraya geriledi. Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'nda da penaltılarla 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'a elendi.
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