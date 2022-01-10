Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim ayrıldı mı? Galatasaray teknik direktörü kim oldu?

Fatih Terim ayrıldı mı? Fatih Terim istifa mı etti? Galatasaray'da kötü gidişin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in görüşmesinde karar çıktı. Sarı kırmızılı ekipte son günlerde kötü gidişin sorumlusu olarak gösterilen Terim'le ilgili kararın detayları spor gündemine bomba gibi düştü. Peki, Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim ayrıldı mı?