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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında takımın başında Halim Okta olacak

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Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçında takımın başında Halim Okta olacak

Beşiktaş'ta korona virüs sayıları artıyor. Önder Karaveli ve bazı oyuncuların korona virüse yakalanmasının ardından en son yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'de de pozitif bulguya rastlandı. Topraktepe'nin korona virüse yakalanmasından dolayı Çaykur Rizespor maçında takımın başında antrenör Halim Okta olacak.

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