08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Lille'den ayrılan Mustafa Kapı Süper Lig'e döndü! Adana Demirspor'dan flaş transfer

Lille'den ayrılan Mustafa Kapı Süper Lig'e döndü! Adana Demirspor'dan flaş transfer

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
ABONE OL
Lille’den ayrılan Mustafa Kapı Süper Lig’e döndü! Adana Demirspor’dan flaş transfer

Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun başında Lille'e transfer olan 19 yaşındaki Mustafa Kapı, Adana Demirspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor transferi resmi olarak duyurdu.

Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımda yeni sözleşmeyi reddetmiş ve serbest bırakılmıştı. Mustafa Kapı, daha sonra ise Lille'e transfer oldu.

Fransız kulübünde hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Mustafa Kapı, Lille'den ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor, Lille'den ayrılan Mustafa Kapı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA