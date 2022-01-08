Lille’den ayrılan Mustafa Kapı Süper Lig’e döndü! Adana Demirspor’dan flaş transfer

Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımda yeni sözleşmeyi reddetmiş ve serbest bırakılmıştı. Mustafa Kapı, daha sonra ise Lille'e transfer oldu.

Fransız kulübünde hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Mustafa Kapı, Lille'den ayrıldı.