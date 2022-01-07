Son dakika: Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçı öncesi 2 koronavirüs vakası daha!

Siyah beyazlılardan yapılan son dakika açıklamasında;

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." denildi.

TFF'YE ERTELEME TALEBİ

Beşiktaş Kulübü, corona virüsü test sonucu pozitif çıkan futbolcuların artması nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulundu. TFF talebi reddetti. Mücadele planlandığı gibi 9 Ocak Pazar günü saat 19'da oynanacak.