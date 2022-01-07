TFF'den Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçın erteleme talebine yanıt geldi
Beşiktaş, art arda yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başvuruda bulunmuştu. TFF kararını açıkladı. Peki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı oynanacak mı? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaşanan art arda korobavirüs vakaları sonrası Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı için yaptığı erteleme talebiyle ilgili kararını açıkladı.
ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI OYNANACAK MI?
TFF'den yapılan açıklamada siyah-beyazlıların erteleme talebinin reddedildiği bildirildi.
Bu karar sonrası Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Beşiktaş saat 19'da Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.
KARAVELİ'DE KARANTİNAYA ALINDI
Öte yandan siyah beyazlılar da Turkcell Süper Kupa maçının ardından uygulanan Covid-19 PCR testi sonuçlarında Teknik Sorumlu Önder Karaveli ile 3 futbolcununda da pozitif bulguya rastlanıldığı duyurulmuştu.
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