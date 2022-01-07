TFF’den Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor maçın erteleme talebine yanıt geldi

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaşanan art arda korobavirüs vakaları sonrası Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı için yaptığı erteleme talebiyle ilgili kararını açıkladı.