08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'a Djaniny'den kötü haber: 45 gün sahalardan uzak kalabilir

Trabzonspor'a Djaniny'den kötü haber: 45 gün sahalardan uzak kalabilir

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
ABONE OL
Trabzonspor’a Djaniny’den kötü haber: 45 gün sahalardan uzak kalabilir

Trabzonspor'a milli takımda bulunan Djaniny'den kötü haber geldi. Federasyondan gönderilen ilk bilgilere göre Djaniny'in 1 ay ile 45 gün arasında sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA