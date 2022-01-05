05 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI I Beşiktaş - Antalyaspor ATV canlı yayın izle! Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz izle! ATV canlı yayını...

CANLI I Beşiktaş - Antalyaspor ATV canlı yayın izle! Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz izle! ATV canlı yayını...

SPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
ABONE OL
CANLI I Beşiktaş - Antalyaspor ATV canlı yayın izle! Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz izle! ATV canlı yayını...

Türkiye Süper Kupa Finali heyecanı ATV ekranlarında yaşanacak. Kritik karşılaşmada Beşiktaş ile Alanyaspor Katar'ın Doha şehrinde kozlarını paylaşacak. Mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte kritik karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın yönetiminde 2 kupada şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 5 Ocak Çarşamba günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.

ATV CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Bahadır, Güray, Bünyamin, Doğukan, Poli, Ghacha, Amilton, Mukairu

İLK KEZ ÜLKE DIŞINDA OYNANIYOR

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 15'inci Turkcell Süper Kupa, Almanya'nın ardından ilk kez Türkiye dışında bir ülkede oynanacak. 2006 yılında ilk kez düzenlenmeye başlayan Süper Kupa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Almanya'da oynanırken, daha sonra ise Türkiye'nin farklı illerinde sahiplerini buldu.

BEŞİKTAŞ 6.KEZ SÜPER KUPA'DA SAHNEYE ÇIKIYOR

Beşiktaş, oynanacak karşılaşma ile 6'ncı kez Turkcell Süper Kupa'da boy gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başardı. İlk kez düzenlenen 2006 yılında, kupanın finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Mert Nobre'nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan finalin bir diğer ekibi Fraport TAV Antalyaspor ise oynanacak karşılaşma ile ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak.

KUPANIN PEŞİNDELER

Turkcell Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'in ise teknik direktörlük kariyeri, 5 Ekim'de başladı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3'üncü ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor. Genç teknik adam, Antalyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK SAYIDA EKSİK BULUNUYOR

Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş'taki eksikler dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdoğan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal'dan bu karşılaşmada faydalanamayacak. Öte yandan Rachid Ghezzal da Covid-19 testi pozitif çıktığı için kadrodan çıkarıldı. Antalya temsilcisinde ise sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.

5 BİN SEYİRCİ BEKLENİYOR

Mücadeleyi 5 bin seyircinin izlemesi bekleniyor. Ayrıca Katar'da bulunan taraftarlar Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa mücadelesini tribünden ücretsiz olarak takip edebilecek.

Trabzonspor’dan Edin Visca açıklaması

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA