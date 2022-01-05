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Beşiktaş'a İngiliz yıldız! Kara Kartal Jed Wallace transferinde sona yaklaştı

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Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Beşiktaş’a İngiliz yıldız! Kara Kartal Jed Wallace transferinde sona yaklaştı

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayarak hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, transferde atağa kalktı. İkinci yarıda takımın toparlanması için hamleler yapmak isteyen yönetim bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah Beyazlılar, İngiliz ekibi Milwall'da forma giyen Jed Wallace transferinde sona çok yaklaştı. İşte detaylar...

Bu akşam Süper Kupa maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi.




Sky Sports'un son dakika olarak duyurduğu gelişmeye göre Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Milwall'da forma giyen Jed Wallace'ı bitiriyor.




Championship'te mücadele eden Milwall ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu sağ ve sol kanat ile 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.




Bu sezon 22 maçta 5 gol ve 6 asistlik başarılı bir performans sergileyen Wallace'ın mevcut piyasa değeri 7 milyon Euro.



Daha önce Wolverhampton ve Portsmouth formalarını da giyen yıldız futbolcunun transferiyle ilgili önümüzdeki saatlerde daha net bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Takvim.com.tr

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