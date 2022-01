Son dakika: Trabzonspor’dan Edin Visca açıklaması: Anlaşma sağlandı

"TRABZONSPOR FUTBOL TAKIMI BİR AİLE"



Trabzonspor Futbol Takımı'nı 'aile' olarak tanımlayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"O ailede şu an hizmet eden, yeni katılan, katılacak olan her oyuncu bizim için çok değerli. Netice itibariyle o yapının bir parçası veya o saat gibi işleyen makinanın önemli bir dişlisi. Bizim için her oyuncunun değeri çok büyük. Futbol 11 kişiyle sadece sahada oynanan bir oyun değil. Aynı zamanda bunun kulübesi, hocası, teknik heyeti, oyuncu kadrosu, altyapısı bütün bunların bir araya getirip bütün olarak düşündüğünüzde zaten yapı ortaya çıkıyor"

VISCA: ŞAMPİYONLUK YAŞAYIP ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUM



Birkaç yıldır çok transfer teklifi aldığını ama kendisini en çok isteyen kulübün Trabzonspor olduğu ifade eden Edin Visca, "Bildiğiniz gibi 10 seneden sonra bugüne geldik. Çok heyecanlıyım. Başkan (Göksel Gümüşdağ), benim babam gibi. Öncelikle ona teşekkür ediyorum bana izin verdiği için. Uzun zaman oturduk, konuştuk. Bana çok teklif geldi ama beni bu kadar isteyen bir camia olmadı. Ahmet başkana da teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım ama mutluyum ve Trabzonspor'a gideceğim için motiveyim. Büyük bir camia ile birlikte şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Burada çok şey yaşadık. Şampiyonluk yaşadık, Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Ayrılmak kolay değil. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon sonunda başkanla birlikte kupa kaldıracağız" diye konuştu.

"Taraftarla beraber sahada performansımı daha fazla göstereceğim"



Bordo-mavili formayla sahaya çıkmak için sabırsızlandığına vurgu yapan Visca, şunları söyledi:



"Trabzonspor camiası beni yıllardan beri istiyor. Çok yakın hissediyorum. Yarın da imzadan sonra taraftarla beraber sahada performansımı daha fazla göstereceğim. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız."

"ABDULLAH AVCI, BENİM ÖĞRETMENİM"



Transfer sürecinden bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile görüştüklerini de aktaran tecrübeli futbolcu, "Abdullah Avcı, benim öğretmenim. Onunla konuştuk. Beni isteyen bir hoca, ben de onunla tekrar çalışmak istedim. Bir sistem arasına gireceğim. Çok motiveyim. Antrenmanları ve maçları bekliyorum. Benim görevim sahada" şeklinde konuştu.