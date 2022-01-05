Son dakika: Trabzonspor’dan Edin Visca açıklaması: Anlaşma sağlandı

"YENİ YENİ VISCA'LARI BULMAMIZ GEREK"



Visca'nın yerine bir transfer yapacaklarını da sözlerine ekleyen turuncu-lacivertlilerin başkanı, "Bizim takımın sembol oyuncularından biri, biz de üç kaptan var. Mahmut, Epureanu ve takımın hepsi bu ailenin bir parçası. Visca'nın yeri kolay kolay doldurulmaz ama doldurmak için tabi ki transfer yapacağız. Bu kulübün sürdürülebilir olması için yeni yeni Visca'ları bulmamız gerek. Bizim böyle bir misyonumuz var. Visca'ya yetişecek bir oyuncuyu yavaş yavaş hazırlamaya bakacağız" diye konuştu.

AHMET AĞAOĞLU: HOCAMIZIN ÇOK İSTEDİĞİ BİR TRANSFERDİ



Teknik Direktör Abdullah Avcı v camianın çok istediği bir transfere imza attıklarını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Yaklaşık 2 aylık bir süreçti. Tabii bu transferle alakalı olarak çok şey yazıldı, çizildi. Ama bugün şu saat itibariyle neticelendirmiş bulunuyoruz. Bu transfer bize her türlü kolaylığı sağlayan değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ beyefendiye çok teşekkür etmek istiyorum. Bu 3.5 yıllık süreç içerisinde en zorlandığım, en uzun süren transferlerden birisiydi. Tabii ki kulübün en değerli oyuncusu. Hepinizin yakından tanıdığı, hocamızın çok istediği, camiamızın da uzun süredir beklediği bir transferdi. Bizim de Trabzonspor olarak ekonomik yapımız belli. Ekonomik anlamda namütenahi şartları olan bir kulüp değiliz. Biz de burada 10 milyon Trabzonspor taraftarının, büyük bir camianın ekonomik haklarını daha doğrusu finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Kulüple berabere gelebileceğimiz en son noktaya geldik, el sıkıştık. Visca'yla da anlaştığımızı tahmin ediyorum. Ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladığını ifade etmek istiyorum ve kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Doğru, 11 sene emek verdi Başakşehir Kulübü'ne. Başakşehir'i de biz yetiştirici kulüp olarak görüyoruz. Dolayısıyla oyuncumuza vermiş oldukları emekten dolayı da Başakşehir Kulübü'ne de çok teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

"ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNACAĞINDAN EN UFAK BİR ŞÜPHEMİZ YOK"



Özellikle son 1.5 yıldır maddi, idari ve teknik konularda sistemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Ağaoğlu, "Bizim için önemli bir transferdi. Hocamızın çok istediği bir oyuncuydu. Önemli katkılarda bulunacağından en ufak bir şüphemiz yok. Zaten Türk futbol kamuoyunun da yakından tanıdığı bir oyuncu. Biz yarının hesabını yapmıyoruz, hep uzun vadeli düşünüyoruz. Ne bugünü ne yarını, yarından sonraki günü. Çünkü Trabzon camiası ilginç bir camiadır. Her zaman başarı ister, başarıyı da bugün değil, dün ister. Şampiyonluk ister, onu da dün ister. Sabır kelimesinin Samsun'un doğusunda fazla bir anlam ifade etmediği bir şehir. Onun için son 1.5 yıldır çok sistemli, planlı ve programı çalışma yürütüyoruz. Ama özellikle yapmış olduğumuz transferlerin ileriye dönük, bütün hesabı kitabı en ince ayrıntısına kadar yapmış olduğumuz transferlerdir. Bugün gelmiş olduğumuz nokta şu; sportif, ekonomik ve idari anlamda planlı ve programlı bir çalışmanın neticesinde bu noktaya geldik. Aynı disiplinle çalışmalarımızı sürdürerek de önümüzdeki 2-3 senenin planını ve programını yapıyoruz. İşte solumda görmüş olduğunu kardeşimiz de (Visca) bize o anlamda katkıda bulunacak. Türk futbolunun da çok önemli bir değeri. Ben kendisine hoş geldin diyorum" değerlendirmesini yaptı.

VİSCA'NIN TRABZON'A GELİŞİ



Edin Visca'nın Trabzon kentine gelişiyle ilgili bilgiler de veren bordo-mavili kulübün başkanı, "Yarın sabah 09.40 uçağıyla Edin ve menajeri Hadis bir de Nedim üçü birlikte Trabzon'a gidiyorlar. Sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra oyuncuyla olan sözleşmeyi imzalayıp herhalde yarın akşam antrenmana bile çıkar diye düşünüyorum" dedi.