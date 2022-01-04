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Son dakika: Fatih Terim ile yollar ayrılıyor mu? Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Son dakika: Fatih Terim ile yollar ayrılıyor mu? Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan flaş açıklama

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılacak" iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Elmas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklama bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

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