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Galatasaray Başkanı Burak Elmas Fatih Terim'in ardından konuştu: Cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas Fatih Terim’in ardından konuştu: Cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim'in yazılı açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu. Elmas yaptığı açıklamada "Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son günlerde yönetime dair yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Elmas, "Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Galatasaray yönetimine dair son günlerde yapılan eleştirilerin ardından Başkan Burak Elmas bir açıklama yaptı. "Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" cümlelerine yer veren Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray'ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."

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