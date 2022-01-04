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Mario Balotelli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı! Adana Demirspor'dan son dakika açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Mario Balotelli’nin koronavirüs testi pozitif çıktı! Adana Demirspor’dan son dakika açıklaması

Adana Demirspor tarafından yapılan son dakika açıklamasında  Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Yıldız oyuncu izolasyon sürecini İtalya'daki evinde geçirecek.

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