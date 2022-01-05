05 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fransa Kupası'nda Lens Lille'i penaltılarda yendi

Fransa Kupası'nda Lens Lille'i penaltılarda yendi

SPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
ABONE OL
Fransa Kupası’nda Lens Lille’i penaltılarda yendi

Fransa Kupası son 16 turunda Lens, normal süresi 2-2 biten maçta Lille'i penaltılarla 4-3 mağlup etti. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90+4 dakika oyunda kalırken, Burak Yılmaz kart cezalısı ve Zeki Çelik sakat olması nedeniyle kadroda yer almadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA