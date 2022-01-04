05 Ocak 2022, Çarşamba
Beşiktaş - Antalyaspor Turkcell Süper Kupası final maçı öncesi Önder Karaveli'den maç kadrosuyla ilgili flaş açıklamalar
2021 yılı Turkcell Süper Kupası sahibini buluyor. Beşiktaş ile Antalyaspor 5 Ocak Çarşamba akşamı Katar'da kozlarını paylaşacak. Saat 20.45'te ATV ekranında canlı yayında şifresiz olarak ekrana gelecek maç öncesi siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Önder Karaveli çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaveli, U19 takımdan 4 tane oyuncunun kadroya alındığını ve maçta görev alacağını açıkladı. İşte maçın muhtemel 11'leri ve son dakika gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 04.01.2022 23:22 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 00:05
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