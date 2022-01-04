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Haberler Galeri Beşiktaş - Antalyaspor Turkcell Süper Kupası final maçı öncesi Önder Karaveli'den maç kadrosuyla ilgili flaş açıklamalar

Beşiktaş - Antalyaspor Turkcell Süper Kupası final maçı öncesi Önder Karaveli'den maç kadrosuyla ilgili flaş açıklamalar

2021 yılı Turkcell Süper Kupası sahibini buluyor. Beşiktaş ile Antalyaspor 5 Ocak Çarşamba akşamı Katar'da kozlarını paylaşacak. Saat 20.45'te ATV ekranında canlı yayında şifresiz olarak ekrana gelecek maç öncesi siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Önder Karaveli çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaveli, U19 takımdan 4 tane oyuncunun kadroya alındığını ve maçta görev alacağını açıkladı. İşte maçın muhtemel 11'leri ve son dakika gelişmesinin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2022 23:22 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 00:05
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Beşiktaş - Antalyaspor Turkcell Süper Kupası final maçı öncesi Önder Karaveli’den maç kadrosuyla ilgili flaş açıklamalar

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Kupa finali öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş - Antalyaspor Turkcell Süper Kupası final maçı öncesi Önder Karaveli’den maç kadrosuyla ilgili flaş açıklamalar

"MÜZEYE BİR KUPA DAHA GÖTÜRECEĞİZ"

"Biz buraya hem Süper Lig, hem de Türkiye Kupası'nın sahibi olarak geldik." diyen Karaveli, "Sahada bütün oyuncularımızla, bütün gücümüzle, Beşiktaş müzesine bir kupa daha katmak için mücadelemizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş - Antalyaspor Turkcell Süper Kupası final maçı öncesi Önder Karaveli’den maç kadrosuyla ilgili flaş açıklamalar

GENÇ FUTBOLCULAR SAHADA OLACAK

Son olarak Mehmet Topal semptom gösterdi. Ufak tefek sıkıntıları vardı, bu durum yükselince takımdan ayırdık.

Durumumuz oyunla ilgili bende hiç endişe yaratmıyor, oyuncularımda da endişe yaratmayacaktır. U19 takımdan 4 tane oyuncuyu aramıza kattık. Yarın (5 Ocak 2022) sahada olma ihtimalleri gittikçe yükseliyor. Bazen bu tip krizlerden, çok güzel fırsatlar doğabilir. Genç oyuncularımız adına da harika bir şans. O şansı da doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Kadroya aldığımız genç oyuncular, yarın sahada olacaklar. Başlangıç, sonradan ilave... Sayıyı tamamlamak için burada değiller, hak ettikleri için buradalar. Beşiktaş A takımının, ilerleyen yıllarda birer parçası olabilecek kapasiteleri olduğu için buradalar.

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Beşiktaş - Antalyaspor Turkcell Süper Kupası final maçı öncesi Önder Karaveli’den maç kadrosuyla ilgili flaş açıklamalar

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Beşiktaş'la sözleşmem var. Her maç bittiğinde, kulübün içinde kalacağım için pozisyonumu düşünmedim. Hangi pozisyonda olduğum önemli değil.

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Beşiktaş - Antalyaspor Turkcell Süper Kupası final maçı öncesi Önder Karaveli’den maç kadrosuyla ilgili flaş açıklamalar

BEŞİKTAŞ – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV kanalından naklen yayınlanacak.