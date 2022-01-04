Beşiktaş - Antalyaspor Turkcell Süper Kupası final maçı öncesi Önder Karaveli’den maç kadrosuyla ilgili flaş açıklamalar

GENÇ FUTBOLCULAR SAHADA OLACAK

Son olarak Mehmet Topal semptom gösterdi. Ufak tefek sıkıntıları vardı, bu durum yükselince takımdan ayırdık.

Durumumuz oyunla ilgili bende hiç endişe yaratmıyor, oyuncularımda da endişe yaratmayacaktır. U19 takımdan 4 tane oyuncuyu aramıza kattık. Yarın (5 Ocak 2022) sahada olma ihtimalleri gittikçe yükseliyor. Bazen bu tip krizlerden, çok güzel fırsatlar doğabilir. Genç oyuncularımız adına da harika bir şans. O şansı da doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Kadroya aldığımız genç oyuncular, yarın sahada olacaklar. Başlangıç, sonradan ilave... Sayıyı tamamlamak için burada değiller, hak ettikleri için buradalar. Beşiktaş A takımının, ilerleyen yıllarda birer parçası olabilecek kapasiteleri olduğu için buradalar.