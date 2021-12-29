Denizlispor maçı sonrası Galatasaray’da Fatih Terim’den açıklama: Bir metreden atamama beceriksizliği gösterdik

ŞU OYUNU NASIL İZAH EDECEKSİNİZ?

Genç takımın bu zararlarını, sahadaki bazı yanlışlarını, düzeltinceye kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Şu oyunu bir teknik adam olarak nasıl izah edersiniz.

Elendikten sonra nasıl elendiğinizin hiç önemi yok. Çünkü Galatasaray eleniyor.

YETENEKLİ GENÇLERLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma, kulübümüzün ekonomik şartlarına baktığımızda, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ekonomik durumumuz izin vermiyorsa, yapmayız da. Yarın Başkan ile görüşeceğiz.

Galatasaray'ın kurtuluşu bu. Yetenekli gençlerle birlikte yola devam edeceğiz. Bu planın doğru olduğunu savunacağız. Açıkçası üzgünüm, benim de hayatımda böyle bir yıl denk gelmedi.