Denizlispor maçı sonrası Galatasaray'da Fatih Terim'den açıklama: Bir metreden atamama beceriksizliği gösterdik
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray sahasında Denizlispor'u konuk etti. Galatasaray penaltılara giden maçta rakibine 6-5 mağlup olurken kupaya veda etti. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim "Maçı komplike hale biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
BİR METREDEN ATAMAMA BECERİKSİZLİĞİNİ GÖSTERDİK
Maçı komplike hale biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok. En az 2 farklı öne geçmezseniz, futbol size her zaman sıkıntı yaratır. Nitekim yarattı da.
Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Müthiş bir zevk vererek oynadığın bir oyunda, doğru yerde doğru vuruşlar yapılamadı. Ek olarak, bir metreden atamama becerisini, pardon, beceriksizliğini gösterdik.
ŞU OYUNU NASIL İZAH EDECEKSİNİZ?
Genç takımın bu zararlarını, sahadaki bazı yanlışlarını, düzeltinceye kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Şu oyunu bir teknik adam olarak nasıl izah edersiniz.
Elendikten sonra nasıl elendiğinizin hiç önemi yok. Çünkü Galatasaray eleniyor.
YETENEKLİ GENÇLERLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma, kulübümüzün ekonomik şartlarına baktığımızda, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ekonomik durumumuz izin vermiyorsa, yapmayız da. Yarın Başkan ile görüşeceğiz.
Galatasaray'ın kurtuluşu bu. Yetenekli gençlerle birlikte yola devam edeceğiz. Bu planın doğru olduğunu savunacağız. Açıkçası üzgünüm, benim de hayatımda böyle bir yıl denk gelmedi.
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