Andrea Bertolacci Kayserispor’a transfer oldu

BAŞKA OYUNCULARLA DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Daha önceki dönemlerde Yukatel Kayserispor'da görev yapan başkan Süleyman Hurma ile Kayseri ve Kayserispor arasındaki dostluk devam ediyor.

Bertolacci bu sezon geride kalan 19 hafta sonunda 15 maçta forma giydi ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar Bertolacci'nin ardından birkaç oyuncu ile daha görüşmelerine devam ettiği öğrenildi.