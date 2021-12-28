Andrea Bertolacci Kayserispor'a transfer oldu
Süper Lig'de Yukatel Kayserispor İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci için kulübü Vavacars Fatih Karagümrük ile anlaştı. Bertolacci ligin ikinci yarısından itibaren Yukatel Kayserispor forması giyecek.
Süper Lig'de ilk yarıyı topladığı 24 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci için kulübü Vavacars Fatih Karagümrük ile anlaştı.
KAYSERİSPOR FORMASI GİYECEK
Son iki sezondur Fatih Karagümrük forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Bertolacci ligin ikinci yarısından itibaren Yukatel Kayserispor forması giyecek.
Fatih Karagümrük Kulüp Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat görüşerek transferi bitiren Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı böylelikle ikinci yarı öncesi ilk transferini yaptı.
BAŞKA OYUNCULARLA DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Daha önceki dönemlerde Yukatel Kayserispor'da görev yapan başkan Süleyman Hurma ile Kayseri ve Kayserispor arasındaki dostluk devam ediyor.
Bertolacci bu sezon geride kalan 19 hafta sonunda 15 maçta forma giydi ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar Bertolacci'nin ardından birkaç oyuncu ile daha görüşmelerine devam ettiği öğrenildi.
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