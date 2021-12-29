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Trabzonspor'da stoper harekatı! İşte listedeki isimler

SPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Trabzonspor’da stoper harekatı! İşte listedeki isimler

Edgar'ın sezonu kapatması nedeniyle stoper takviyesi yapacak olan Trabzonspor, İtalyan ekibiyle görüşmelere devam ederken bir yandan da yabancı stoperlere yöneldi. Meksika basını Tigres'ten Carlos Salcedo'yu Yunanlılar ise PAOK'tan Sverir İngi İngason'u yazdı.

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