Galatasaray - Altaş Denizlispor A SPOR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

SON DAKİKA: ZTK'da bu akşam Galatasaray - Altaş Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de 7 hafta sonra galip gelmeyi başaran Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor.

Maç Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanıyor.

Büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz yayınlanan Galatasaray - Altaş Denizlispor maçını ASPOR ve ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

ZTK GALATASARAY - ALTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Altaş Denizlispor müsabakası A Spor'da bu akşam saat 21:00'da ekranlara geliyor.

İŞTE GALATASARAY'IN 11'İ

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer, Taylan, Cicaldau, Morutan, Emre, Barış Alper, Muhammed.

MAÇIN HAKEMİ

Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Bilal Gölen yapacak.

Dördüncü hakemlik görevini ise Ramazan Keleş üstlenecek

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK VAR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne kupa maçında forma giyemeyecek.

18 KUPAYLA BİRİNCİ

Galatasaray Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutuyor.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nı tam 18 kez müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

İSTATİSTİKLER

Mücadeleler tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanıyor.

Galatasaray ve Denizlispor tarihte 47 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 32'sini Galatasaray, 6'sını Denizli ekibi kazandı.

Evimizde ağırladığımız 24 maçta ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

İki takım son olarak 11 Mayıs 2021 tarihli Süper Lig müsabakasında karşı karşıya geldi.

Takımımız Denizli'de oynanan bu maçı 4-1 kazandı.

Golleri Halil Dervişoğlu, Ryan Babel ve Mostafa Mohamed'den (2) geldi.

Rakip takımın tek golünü Recep Niyaz kaydetti.

Altaş Denizlispor, TFF 1. Lig'de 16 puanla 18. sırada bulunuyor.