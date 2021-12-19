SON DAKİKA! Fenerbahçe tribünleri Ali Koç’u istifaya davet etti

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 4 golün çıktığı mücadelede kazanan çıkmadı ve yılın son derbisi 2-2 eşitlikle bitti. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet etti.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında ayrıntıları aktardı. Kul, "Son düdüğe yaklaşırken Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a tepki göstermeye başladı ve Ali Koç istifa şeklinde tepki gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, 4 yıllık başkanlık döneminde beklentileri karşılamayan Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Stattan çıkmayan taraftarlar, Başkan Ali Koç'un maçı izlediği VİP tribününe gitmeye çalıştı. Çevik kuvvet müdahale etti. Ardından stadyumun ışıkları kapatıldı.