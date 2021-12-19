Vakıfbank Imoco Volley’i 3-2 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında VakıfBank, turnuvanın son şampiyonu İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek kupanın 4. kez sahibi oldu.

VakıfBank Başantrenörü Guidetti zaferin ardından, "Ankara'ya bu şampiyonluk yakışırdı. Imoco Volley'e kazanmak için ekstra oynamak zorundasınız. Bu inanılmaz seyirci önünde bu şampiyonluğu kazanmak beni ekstra mutlu etti" değerlendirmesini yaptı.

Salon: Ankara

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)

Imoco Volley: Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney, De Kruijf (De Gennaro, Vuchkova, Gennari, Sylla, Caravello, Frosini

VakıfBank: Cansu Özbay, Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan,

Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15

Süre: 108 Dakika (23, 23, 27, 23, 12)