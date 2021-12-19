Fenerbahçe - Beşiktaş CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Novak, Crespo, Zajc, Mesut, Rossi, Berisha.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi

KAYIPTA ERKEN AYRILIK

Koltuğu sallantıda olan Portekizli çalıştırıcı ile mağlubiyet ya da puan kaybı halinde devre arası beklenmeden yolların ayrılması yüksek olasılık olarak gösteriliyor. Son antrenmanını dün yaparak kampa giren sarı-lacivertli takım seyircisi önünde prese dayalı atak bir futbolla sahada olacak. Pereira'nın oyunculara galibiyetle yeni bir sayfa açabileceklerini söylediği ve kazanmak için takım halinde savaşmaları gerektiğini anlattığı belirlendi.