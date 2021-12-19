Fenerbahçe - Beşiktaş CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 17. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Her iki takım da lider Trabzonspor'la aralarındaki puan farkını artırmamak adına mutlak galibiyet parolasıyla sahneye çıkıyor. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 yenilerek zirve ile puan farkını azaltma şansını kullanamayan sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş'ı mağlup ederek kaybını telafi etmek ve şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Mücadele teknik direktör Vitor Pereira için de kritik nitelikte...
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Novak, Crespo, Zajc, Mesut, Rossi, Berisha.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi
KAYIPTA ERKEN AYRILIK
Koltuğu sallantıda olan Portekizli çalıştırıcı ile mağlubiyet ya da puan kaybı halinde devre arası beklenmeden yolların ayrılması yüksek olasılık olarak gösteriliyor. Son antrenmanını dün yaparak kampa giren sarı-lacivertli takım seyircisi önünde prese dayalı atak bir futbolla sahada olacak. Pereira'nın oyunculara galibiyetle yeni bir sayfa açabileceklerini söylediği ve kazanmak için takım halinde savaşmaları gerektiğini anlattığı belirlendi.
FENER'İN KAFASI KARTAL'IN AYAĞI
İstatistiklerde şutta Beşiktaş, kafa topunda ise Fenerbahçe üstün. Siyah-beyazlılar, ligin geride kalan bölümünde sarılacivertlilerden 30 şut fazla attı (237/207). Fenerbahçe ise kafa topunda (42/38) önde.
İKİ takımın Kadıköy'de yaptığı 40 lig maçında Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10 galibiyet aldı. 14 maç berabere bitti. Sarı-lacivertliler 57, Kartal 50 kez fileleri havalandırdı.
48 BİN KİŞİLİK MÜTHİŞ KORO
Derbide tribünler tamamen dolu olacak. Sarılacivertli taraftarlar zirve ile 12 puanlık farka rağmen satışa sunulan biletlerin tamamını tüketti. Ülker Stadı'nda bu akşam 48 bine yakın Fenerbahçeli seyirci yer alacak.
GUSTAVO VE NOVAK SINIRDA
Luiz Gustavo ve Filip Novak sarı kart ceza sınırında. İki oyuncu Beşiktaş karşısında kart görmeleri halinde 18. haftada oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.
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