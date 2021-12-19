Havaya ateş açıldı takım otobüsünün camlarını taşladılar! Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü

POLİS VE JANDARMALAR MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri Çaycumaspor taraftarlarını sakinleştirebilmek için biber gazı ve cop kullandı. Jandarma ekipleri de olay yerine takviye kuvvet olarak sevk edildi. Polisin ve jandarmanın sakinleştirmeye çalıştığı sırada taraflar yine birbirlerine tekme tokat saldırdı. Tekmelerin havada uçuştuğu olaylarda havaya yaklaşık on el ateş açıldı.

