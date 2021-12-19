HaberlerGaleriHavaya ateş açıldı takım otobüsünün camlarını taşladılar! Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü
Havaya ateş açıldı takım otobüsünün camlarını taşladılar! Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü
Zonguldak'ta amatör ligde lider Gelikspor ile ikinci sırada yer alan Çaycumaspor maçında olaylar çıktı. Tribünde birbirlerine şişe atarak başlayan olaylar stadın dışına taştı. Olaylara havaya ateş açılarak müdahale edildi. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada jandarma ekipleri takviye geldi. Gelikspor kafilesinin stattan ayrıldığı sırada otobüsü taşlandı. Otobüsteki futbolcular taşların hedefi oldu. Son dakika gelişmesinin detayları yeni görüntüler haberimizde...