Son dakika: Galatasaray'dan Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük hakkında flaş iddia
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş canlı yayında yaptığı açıklamada hakem Zorbay Küçük hakkında flaş iddialarda bulundu. Ateş, "Hem 4. hakem, hem Zorbay! Gidin lan demiş! Kart verirsin. Sen lan diyemezsin! Galatasaray'ın oyuncusuna lan diyemezsin! Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşabiliyor." ifadelerini kullandı. İşte spor kamuoyuna bomba gibi düşecek o sözler... SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'ın Süper Lig'de galibiyet hasreti sürüyor. Başakşehir ile sahasında 1-1 berabera kalarak galibiyet hasretini 6 maça yükselten sarı kırmızılılarda hakeme tepki büyüktü.
Yardımcı Antrenör Necati Ateş maç sonu canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ateş, "Skoru artıracak diğer golü bulamadığımız için, beraberliğe üzüldük. Kazanabilecek golleri bulduğumuz zaman, atmamız lazım. Pozisyon yakaladık da. İkinci yarı oyunu sürklase ettik ama atamadık. Üzüntülüyüz. Beraberlik bizi hiç memnun etmez. Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa, bu kadar rahat konuşabiliyor. Bir gün sarı kartı da gösteririz diyor. Oyuncu, bir pozisyondan çıkmıştır, nabzı 220'ye çıkmıştır, bu kelimeleri kullanabilir. Hepimiz yaptık. Oyuncuma neden böyle bir şey söyledin dediğimde…"
"Hem 4. hakem hem de Zorbay, hakem demeyeceğim Zorbay diyeceğim… "Go lan" demiş. Galatasaray futbolcusu itiraz eder, yanlış bir şey söyler, kart gösterirsin. Sen "lan" diyemezsin. Bu ifadeyi kullanamazsın."
"Bir sonrakine kırmızı kart göstereceğim diyor. Hak ettiyse göster oyuncuma kırmızıyı. Bir sonrakine kırmızıyı da gösteririm, bilmem ne yaparım… Sürekli tahrik. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz."
"Senin oyuncun yalancı dedi. Sen, Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin."
Galatasaraylı Berkan Kutlu, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.
Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Berkan Kutlu "1 puan için üzgünüz. Daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum. Futboldan başka şeyler de konuşmak istiyorum. Burada öyle şeyler yaşandı ki saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı denmesi. Kerem'e yalancı dendi. Kerem burada hiçbir şey yapmadığı halde bu kullanılan kelimeler... 1 metre önümde oldu. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye böyle oldu anlamıyorum. Biz Galatasaray oyuncusuyuz. Her şeyden önce insanız. Kabul etmiyorum." dedi.
Zorbay Küçük'ün Kerem Aktüroğlu ile ilgili "Yalancı" dediğini belirten Berkan Kutlu "İçeride ve sahada; bu kelimeler kullanılır mı? Koridorlarda oyuncumuza 'yalancı' deniyor. Kabul etmiyorum ben." açıklamasını yaptı.
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