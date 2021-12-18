Son dakika: Galatasaray’dan Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük hakkında flaş iddia

"Hem 4. hakem hem de Zorbay, hakem demeyeceğim Zorbay diyeceğim… "Go lan" demiş. Galatasaray futbolcusu itiraz eder, yanlış bir şey söyler, kart gösterirsin. Sen "lan" diyemezsin. Bu ifadeyi kullanamazsın."

"Bir sonrakine kırmızı kart göstereceğim diyor. Hak ettiyse göster oyuncuma kırmızıyı. Bir sonrakine kırmızıyı da gösteririm, bilmem ne yaparım… Sürekli tahrik. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz."

"Senin oyuncun yalancı dedi. Sen, Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin."