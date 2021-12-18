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Son dakika: Galatasaray Başakşehir karşısında galibiyet arıyor | Süper Lig 17. hafta karşılaşması - CANLI

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: Galatasaray Başakşehir karşısında galibiyet arıyor | Süper Lig 17. hafta karşılaşması - CANLI

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde nağmağlup olarak bir üst tura çıkma başarısı gösteren Fatih Terim'in öğrencileri Süper Lig'de de aynı başarıyı yakalamak istiyor. Ligde üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrası Galatasaray evinde Emre Belözoğlu ile henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Saat 19'da başlayacak olan maçı taraftarlar ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Maçta ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı 18 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlaacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından CANLI yayınlanacak. Öte yandan futbolseverler maçı ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden de takip edebilecekler.

İstanbul'daki zorlu karşılaşamanın orta hakemi Zorbay Küçük, Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Şeker olacak.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLAYACAĞI 11'LER

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Visca, Berkay, Chadli, Okaka

GALATASARAY'DA MUSLERA YOK

Galatasaray'da Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile tedavisine devam edilen Sacha Boey, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Ayrıca Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler.

Eksik oyuncusu bulunmayan Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.

TERİM'İN CEZASI SÜRÜYOR

Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında yer alamayacak.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplamda 6 maç ceza verdi.

Medipol Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan olacak.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.

SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU - CANLI

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