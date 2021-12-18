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Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne Başakşehir maçında sakatlandı

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Giriş Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: Galatasaray’da Mbaye Diagne Başakşehir maçında sakatlandı

Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibini ligdeki galibeyet hasreti 6 maça yükselirken bir de sakatlık şoku yaşandı. SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ...

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Medipol Başakşehir maçında sakatlandı ve 66. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Diagne, mücadelenin 64. dakikasında bir pozisyon sonrasında yerde kaldı. Ayağının üzerine basmakta zorlanan Diagne sağlık ekiplerinin yardımıyla saha kenarına geldi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Mbaye Diagne 66. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

Aslan evinde mutsuz!

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