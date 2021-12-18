Kerem Aktürkoğlu ile Zorbay Küçük arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra orta hakem Zorbay Küçük ve Galatasaraylı bazı oyuncular arasında gerginlik yaşandığı öğrenildi. A Spor muhabiri Emre Kaplan olanları aktardı. Kaplan, "Hakem Zorbay Küçük'ün Kerem'e yalancı dediği iddia edildi." dedi.