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Kerem Aktürkoğlu ile Zorbay Küçük arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu

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Giriş: 18.12.2021 22:08
Güncelleme:18.12.2021 22:08
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra orta hakem Zorbay Küçük ve Galatasaraylı bazı oyuncular arasında gerginlik yaşandığı öğrenildi. A Spor muhabiri Emre Kaplan olanları aktardı. Kaplan, "Hakem Zorbay Küçük'ün Kerem'e yalancı dediği iddia edildi." dedi.

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