Galatasaraylı Berkan Kutlu: Hakem Zorbay Küçük Kerem Aktürkoğlu'na "yalancı" dedi
Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Berkan Kutlu maç sonunda açıklamalarda bulundu. Berkan Kutlu yaptığı açıklamalarda Zorbay Küçük'e tepki gösterirken "Kerem'e yalancı dendi. 1 metre önümde oldu. Her şeyden önce saygı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı Berkan Kutlu, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.
HAKEM KEREM'E "YALANCI" DEDİ
Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Berkan Kutlu "1 puan için üzgünüz. Daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum. Futboldan başka şeyler de konuşmak istiyorum. Burada öyle şeyler yaşandı ki saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı denmesi. Kerem'e yalancı dendi. Kerem burada hiçbir şey yapmadığı halde bu kullanılan kelimeler... 1 metre önümde oldu. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye böyle oldu anlamıyorum. Biz Galatasaray oyuncusuyuz. Her şeyden önce insanız. Kabul etmiyorum." dedi.
BU KELİME KULLANILIR MI?
Zorbay Küçük'ün Kerem Aktüroğlu ile ilgili "Yalancı" dediğini belirten Berkan Kutlu "İçeride ve sahada; bu kelimeler kullanılır mı? Koridorlarda oyuncumuza 'yalancı' deniyor. Kabul etmiyorum ben." açıklamasını yaptı.
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