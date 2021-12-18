Galatasaraylı Berkan Kutlu: Hakem Zorbay Küçük Kerem Aktürkoğlu'na "yalancı" dedi

HAKEM KEREM'E "YALANCI" DEDİ

Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Berkan Kutlu "1 puan için üzgünüz. Daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum. Futboldan başka şeyler de konuşmak istiyorum. Burada öyle şeyler yaşandı ki saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı denmesi. Kerem'e yalancı dendi. Kerem burada hiçbir şey yapmadığı halde bu kullanılan kelimeler... 1 metre önümde oldu. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye böyle oldu anlamıyorum. Biz Galatasaray oyuncusuyuz. Her şeyden önce insanız. Kabul etmiyorum." dedi.