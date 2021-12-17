Beşiktaş, Bruno Pinheiro ile ilgili açıklama yaptı: Yakın zamanda İstanbul'da
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Siyah Beyazlıların yeni teknik patronunun kim olacağı sorusu sorulmaya devam ederken Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Portekizli Bruno Pinheiro ile ilgili açıklama geldi. Dalgakıran, Portekizli teknik adamın yakın zamanda İstanbul'da olacağını söyledi.
Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Borussia Dortmund'a karşı alınan 5-0'lık yenilginin ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.
Kayserispor karşısına Önder Karaveli ile çıkan Siyah Beyazlılar, takımın başına Bruno Pinheiro'yu getiriyor. 2. başkan Adnan Dalgakıran, A Spor'a yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamın yakın zamanda İstanbul'a geleceğini belirtti.