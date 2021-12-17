Beşiktaş yeni hocasını duyurdu: Bruno Pinheiro İstanbul’a geliyor

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Siyah Beyazlıların yeni teknik patronunun kim olacağı sorusu sorulmaya devam ederken Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Portekizli Bruno Pinheiro ile ilgili açıklama geldi. Dalgakıran, Portekizli teknik adamın yakın zamanda İstanbul'da olacağını söyledi. Gelişmeleri A Spor Muhabiri Sercan Dikme aktardı.