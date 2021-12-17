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Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi flaş sakatlık açıklaması

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Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi flaş sakatlık açıklaması

Süper Lig'in 17. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlacak. Heyecan dolu maç öncesi her iki takımdan da peş peşe sakatlık açıklamaları geldi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

SON DAKİKA SPOR HABERİ... İlk sakatlık haberi Fenerbahçe'den geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grada 1-2 arası zorlanma tespit edildiğini açıklandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bugün çekilen uyluk MR'ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

BEŞİKTAŞ'TA UMUT MERAŞ ŞOKU

Beşiktaş'ta milli futbolcu Umut Meraş'ın, idmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık tespit edildi.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada;

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı çarpışma sonucunda burun kemiğinde kırık saptanan futbolcumuz Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

SÜPER LİG 16. HAFTA PUAN DURUMU

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