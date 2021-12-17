Bruno Pinheiro kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklentileri karşılayamadı. Olumsuz giden sonucun ardından tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın istifa etti. Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu. Peki, Bruno Pinheiro kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

2. başkan Adnan Dalgakıran, A Spor'a yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamın yakın zamanda İstanbul'a geleceğini belirtti.

BRUNO PINHEIRO KİMDİR?

Bruno Pinheiro, 30 Ekim 1976 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Antrenörlük kariyerine ülkesinin takımlarından Benfica'da başlamış, bu ekibin genç takımını idare etmiştir. Sonraki süreçte, Portekiz'in farklı ekiplerinde deneyim yaşayıp; Belçika ve Katar'da teknik direktörlük görevini sürdürmüştür.