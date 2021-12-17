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Bruno Pinheiro kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro kaç yaşında, nereli?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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Bruno Pinheiro kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro kaç yaşında, nereli?

Bruno Pinheiro kimdir, nereli? Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından Beşiktaş teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merak ediliyordu. Son maçına Önder Karaveli ile çıkan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları son buldu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Bruno Pinheiro'nun İstanbul'a geleceği belirtildi. Peki, Bruno Pinheiro kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro kaç yaşında, nereli? İşte Bruno Pinheiro hakkında merak edilenler...

Bruno Pinheiro kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklentileri karşılayamadı. Olumsuz giden sonucun ardından tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın istifa etti. Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu. Peki, Bruno Pinheiro kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

2. başkan Adnan Dalgakıran, A Spor'a yaptığı açıklamada Portekizli teknik adamın yakın zamanda İstanbul'a geleceğini belirtti.

BRUNO PINHEIRO KİMDİR?

Bruno Pinheiro, 30 Ekim 1976 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Antrenörlük kariyerine ülkesinin takımlarından Benfica'da başlamış, bu ekibin genç takımını idare etmiştir. Sonraki süreçte, Portekiz'in farklı ekiplerinde deneyim yaşayıp; Belçika ve Katar'da teknik direktörlük görevini sürdürmüştür.

1 Temmuz 2020 tarihinde o dönem Portekiz'in 2. Ligi'nde yer alan Estoril'in başına geçen çalıştırıcı, önce takımı bir üst lige taşımış; daha sonra Portekiz 1. Ligi'nde takımını 5. sıraya yükseltmiştir. 1,5 yıllık süre içerisinde Estoril'in başında 60 maça çıkan Pinheiro, kısa sürede diğer takımların radarına girdi. Ancak, Beşiktaş; 45 yaşındaki antrenörle anlaşmaya vardı.

BRUNO PINHEIRO'NUN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Antrenörlük mesleğine 2006 yılında Benfica'da başlayan Bruno Pinheiro, 15 yıldır farklı ekiplerin bünyesinde yer almayı başardı. İşte, 2006 yılından günümüze dek Pinheiro'nun çalıştırdığı takımların tam listesi:

* Benfica Altyapısı (Teknik direktör): 2006

* Belenenses (Teknik direktör): 2007

* Belenenses U-15 (Teknik direktör): 2008

* Mafra (Teknik direktör yardımcısı): 2009

* Belenenses U-17 (Teknik direktör): 2009-11

* Belenenses U-19 (Teknik direktör): 2012

* Electrico (Teknik direktör): 2014

* ASPIRE Academy (Personel): 2015

* Katar U-19 (Teknik direktör): 2017

* Katar U-20 (Teknik direktör): 2018

* Eupen (Teknik direktör): 2019

* Estoril (Teknik direktör): 2020-Devam ediyor

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