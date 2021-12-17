Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler
Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir mücadele edecek. İki takım bu karşılaşma ile ligde 27. kez birbirine rakip olacak. Son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 2021 GS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler...
Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir'i konuk edecek. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Başakşehir, 28 puanla 16. haftayı 4. sırada bitirdi. Galatasaray ise 9. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 2021 GS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler...
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Başakşehir maçı 18 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlaacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Şeker olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Deniz, Visca, Chadli, Okaka
BAŞAKŞEHİR CEPHESİ
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 28 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir, Galatasaray karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.
Ligde son 5 maçını kazanamayan Galatasaray ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.
GALATASARAY CEPHESİ
Süper Lig'de son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor.
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.
GALATASARAY GALİBİYETİ UNUTTU
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 5 maçında üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.
TERİM'İN CEZASI SÜRÜYOR
Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında yer alamayacak.
Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplamda 6 maç ceza verdi.
Medipol Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan olacak.
DÖRT FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.
Süper Lig'de geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile tedavisine devam edilen Sacha Boey, maçın kadrosunda yer alamayacak.
Sol kasık adale grubunda hissettiği ağrı nedeniyle tedavisine devam edilen Marcao'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.
ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı oyuncular Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 18. haftadaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.
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