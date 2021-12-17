Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 GS Başakşehir maçı muhtemel 11’ler

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir'i konuk edecek. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Başakşehir, 28 puanla 16. haftayı 4. sırada bitirdi. Galatasaray ise 9. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 2021 GS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler...

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Başakşehir maçı 18 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlaacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Şeker olacak.